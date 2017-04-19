Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.04.2017 16:26

Планы работы Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области обсудили члены Общественного совета

Сегодня состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
С докладом о результатах деятельности министерства за 2016 год и планах на 2017 год на заседании выступила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Среди основных положительных моментов отмечена работа по сохранению и расширению прав и гарантий инвесторов, повышению эффективности системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, применению проектного подхода к вопросам социально-экономического развития отдалённых территорий, стимулированию развития туристической отрасли региона.
Кроме того, члены Общественного совета обсудили вопросы взаимодействия региональной сети АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с органами власти и предпринимательским сообществом Мурманской области при реализации мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, утвержденные распоряжением Правительства Мурманской области.
По итогам обсуждения принято решение провести встречу представителей экспертного сообщества и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, посвященную практическим аспектам внедрения целевых моделей в регионе.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.98
Евро = 59.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.