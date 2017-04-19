Планы работы Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области обсудили члены Общественного совета

Сегодня состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

С докладом о результатах деятельности министерства за 2016 год и планах на 2017 год на заседании выступила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Среди основных положительных моментов отмечена работа по сохранению и расширению прав и гарантий инвесторов, повышению эффективности системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, применению проектного подхода к вопросам социально-экономического развития отдалённых территорий, стимулированию развития туристической отрасли региона.

Кроме того, члены Общественного совета обсудили вопросы взаимодействия региональной сети АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с органами власти и предпринимательским сообществом Мурманской области при реализации мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, утвержденные распоряжением Правительства Мурманской области.

По итогам обсуждения принято решение провести встречу представителей экспертного сообщества и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, посвященную практическим аспектам внедрения целевых моделей в регионе.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /





