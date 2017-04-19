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19.04.2017 16:05

Подготовку столицы Мурманской области к майским праздникам губернатор Марина Ковтун обсудила с главой города Дмитрием Филипповым

Елена Сивонен.

О готовности Мурманска к паводку - сегодня губернатору доложил глава областного центра. В городе - комплекс мероприятий. Сейчас чистят канализации. Готовность на данный момент - 60%. Работают бригадами, всего их три - в каждому округе. 33 специалиста. С улиц вывозят снег. Его в этом году много - в два раза больше обычного - 500 тысяч кубометров. Техника ежедневно курсирует по городским магистралям. Пока машин хватает.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Основная проблема - с дворовыми территориями. У меня есть в Твиттере страница, куда приходят жалобы, там я вижу фотографии с этими сугробами и напрямую, к сожалению, опять в ручном режиме, созваниваюсь с руководством УК, чтобы эти проблемы решать максимально быстро".
Еще один вопрос - подготовка к праздничным мероприятиям в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Старт 28-го апреля. В центре Мурманска - День призывника. С участием молодого поколения и ветеранов. 29-го числа - начало ежегодной традиционной акции "Георгиевская ленточка". В программе и общегородская Вахта памяти. Организованный выезд в Долину Славы. 9-го мая - праздничный военный парад.
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