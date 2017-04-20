В Мончегорске неизвестный ограбил спящего на улице мужчину

Елена Ястребова.

Уснуть у подъезда и лишиться личных вещей. В отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Но так как ноги еле держали, до квартиры так и не дошел. Уснул прямо на улице. Проспавшись, северянин обнаружил пропажу барсетки, в которой находились деньги. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. У сыщиков есть основания полагать, что это не единичный случай и молодой человек может быть причастен к краже велосипеда. Возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемый находится под арестом.





