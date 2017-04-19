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19.04.2017 14:41

В Москве подведут итоги конкурса молодежных лидеров и руководителей

С 20 по 24 апреля в Москве соберутся сотни лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений со всей страны, чтобы определить «Лидера XXI века» по итогам 2016 года.

Мурманскую область на федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века» представят победители регионального этапа 2016 года. Это председатель Кандалакшской местной молодежной общественной организация по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение» Михеев Сергей – он победил в номинации «Руководитель молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)». И член этой организации Денис Железнов – он победил в номинации «Лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)».

Участники смогут проявить себя во время конкурсных испытаний, включающих творческую самопрезентацию и защиту социальных проектов. Имя победителя федерального этапа конкурса «Лидер XXI века» станет известно 24 апреля.

Конкурс «Лидер XXI века» – это важный способ поиска и поддержки наиболее талантливых молодых людей по всей России. Ежегодно в региональных и муниципальных этапах конкурса участвуют более 10 000 человек, победители и призеры приглашаются к участию в федеральном этапе.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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