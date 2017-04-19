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19.04.2017 18:00

Мурманская область станет участником всероссийской акции «Библионочь-2017»

22 апреля по всей стране пройдет масштабная акция в поддержку чтения «Библионочь-2017», которая станет ярким событием Года экологии в России.

Библиотеки Мурманской области вновь присоединятся к этой акции.
21 апреля в 18.00 в областной универсальной научной библиотекемурманчан ждет увлекательное путешествие под названием «Культурный багаж».
Посетителей библиотеки ждут игры, мастер-классы по танцам. Они увидят раритетный патефон, ноты и музыкальные журналы 19–начала 20 века, послушают старые пластинки, а также узнают об истории коллекции Рулевских и освоят технику росписи грампластинок. Впервые одна из площадок Библионочи станет площадкой общения с подопечными фонда «Ищу человека».
Известный мурманский путешественник Дмитрий Бабенко пригласит мурманчан к дружескому диалогу о путешествиях и приключениях под названием «Инстаграм Джека Лондона». Интересную историю о своей коллекции раритетных фотоаппаратов и другой фототехнике расскажет Сергей Гречаный. Участники акции увидят Зоркие, Зениты, ФЭДы, ставшие легендой любительской фотосъемки.
Музыкальным подарком для северян станут выступления Ольги Феофановой, Александра Гришина, Евгения Гомана и Анастасии Комаровой.
Своеобразная «зеленая зона» развернется в отделе краеведения. Мурманчане узнают об экологичных шагах, о деятельности Всемирного фонда дикой природы в Арктике примут участие в мастер-классах и увидят эко-ролики.
Детей ждет познавательное путешествие от команды «КВЕСТиКо», игровая площадка «LEGO» от магазина «Кубик», мастер-класс в технике «Эбру», новая программа музея занимательных наук «Фокус», ментальная арифметика от Центра развития интеллекта «Пифагорка» и мастер-класс-по сборке конструктора «Фанкластик».
В рамках акции в библиотеке состоится открытие литературного кафе.
Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки. В этот раз библиотека продолжит раскрывать свои тайны для тех, кто запишется на экскурсии. «Библионочь» в областной универсальной научной библиотеке завершиться в 00.00.
Для юных мурманчан 21 апреля в 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдут «Библиосумерки» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2017» .
Самых маленькие читатели библиотеки примут участие в семейном квесте «Книжные джунгли зовут!» и отправятся на поиски пропавших животных. Учеников 1-4 классов ждет игра-головоломка «Путешествие с веселыми человечками» по книгам Юрия Дружкова и Валентина Постникова.
Ребята постарше познакомятся с новыми настольными играми, примут участие в сходке-путешествии в мир «Terra Incognita» и обсудят книгу Мариам Петросян «Дом, в котором…».
Гости библиотеки совершат экологическое путешествие «Давайте вместе землю украшать», а также посетят театрализованное представление «Путешествие в Лапландию» и попытают удачу в лотерее «Счастливый билетик». Мероприятия «Библиосумерек» пройдут до 20.00.
22 апреля в 17.00 Мурманская областная специальной библиотека для слепых и слабовидящих подготовила для мурманчан творческие  встречи, увлекательные игры, экскурсии по библиотеке и многое другое.
Вначале вечера всех гостей ждет знакомство с достопримечательностями и чудесами и Кольского полуострова с помощью   презентации  интерактивной  карты «69 чудес Кольского края»  и   встреча   «Ароматы путешествий»  с Ольгой Засухиной.
Участники  мастер-класса «Журавлик на счастье»  будут  осваивать технику  оригами, а на мастер-классе  «Я диктор» попробуют свои силы в роли чтецов  по  созданию специальной аудио книги для инвалидов по зрению с использованием профессиональной звукозаписывающей аппаратуры. Завершится «Библионочь» в 21.00 просмотром художественного фильма с тифлокомментариями.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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