Мурманская область станет участником всероссийской акции «Библионочь-2017»

22 апреля по всей стране пройдет масштабная акция в поддержку чтения «Библионочь-2017», которая станет ярким событием Года экологии в России.

Библиотеки Мурманской области вновь присоединятся к этой акции.

21 апреля в 18.00 в областной универсальной научной библиотекемурманчан ждет увлекательное путешествие под названием «Культурный багаж».

Посетителей библиотеки ждут игры, мастер-классы по танцам. Они увидят раритетный патефон, ноты и музыкальные журналы 19–начала 20 века, послушают старые пластинки, а также узнают об истории коллекции Рулевских и освоят технику росписи грампластинок. Впервые одна из площадок Библионочи станет площадкой общения с подопечными фонда «Ищу человека».

Известный мурманский путешественник Дмитрий Бабенко пригласит мурманчан к дружескому диалогу о путешествиях и приключениях под названием «Инстаграм Джека Лондона». Интересную историю о своей коллекции раритетных фотоаппаратов и другой фототехнике расскажет Сергей Гречаный. Участники акции увидят Зоркие, Зениты, ФЭДы, ставшие легендой любительской фотосъемки.

Музыкальным подарком для северян станут выступления Ольги Феофановой, Александра Гришина, Евгения Гомана и Анастасии Комаровой.

Своеобразная «зеленая зона» развернется в отделе краеведения. Мурманчане узнают об экологичных шагах, о деятельности Всемирного фонда дикой природы в Арктике примут участие в мастер-классах и увидят эко-ролики.

Детей ждет познавательное путешествие от команды «КВЕСТиКо», игровая площадка «LEGO» от магазина «Кубик», мастер-класс в технике «Эбру», новая программа музея занимательных наук «Фокус», ментальная арифметика от Центра развития интеллекта «Пифагорка» и мастер-класс-по сборке конструктора «Фанкластик».

В рамках акции в библиотеке состоится открытие литературного кафе.

Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки. В этот раз библиотека продолжит раскрывать свои тайны для тех, кто запишется на экскурсии. «Библионочь» в областной универсальной научной библиотеке завершиться в 00.00.

Для юных мурманчан 21 апреля в 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдут «Библиосумерки» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2017» .

Самых маленькие читатели библиотеки примут участие в семейном квесте «Книжные джунгли зовут!» и отправятся на поиски пропавших животных. Учеников 1-4 классов ждет игра-головоломка «Путешествие с веселыми человечками» по книгам Юрия Дружкова и Валентина Постникова.

Ребята постарше познакомятся с новыми настольными играми, примут участие в сходке-путешествии в мир «Terra Incognita» и обсудят книгу Мариам Петросян «Дом, в котором…».

Гости библиотеки совершат экологическое путешествие «Давайте вместе землю украшать», а также посетят театрализованное представление «Путешествие в Лапландию» и попытают удачу в лотерее «Счастливый билетик». Мероприятия «Библиосумерек» пройдут до 20.00.

22 апреля в 17.00 Мурманская областная специальной библиотека для слепых и слабовидящих подготовила для мурманчан творческие встречи, увлекательные игры, экскурсии по библиотеке и многое другое.

Вначале вечера всех гостей ждет знакомство с достопримечательностями и чудесами и Кольского полуострова с помощью презентации интерактивной карты «69 чудес Кольского края» и встреча «Ароматы путешествий» с Ольгой Засухиной.

Участники мастер-класса «Журавлик на счастье» будут осваивать технику оригами, а на мастер-классе «Я диктор» попробуют свои силы в роли чтецов по созданию специальной аудио книги для инвалидов по зрению с использованием профессиональной звукозаписывающей аппаратуры. Завершится «Библионочь» в 21.00 просмотром художественного фильма с тифлокомментариями.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области