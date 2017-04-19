В Кандалакше первоклассники приняли участие в викторине, посвященной ПДД

Чтобы юные участники дорожного движения не забывали о безопасном поведении на дорогах, инспекторы ГИБДД провели для первоклассников одной из школ города занятие в форме игры-викторины.

Ведущими мероприятия стали члены отряда юных инспекторов дорожного движения этой школы. Они разделили первоклашек на команды «Красный свет», «Желтый свет» и «Зелёный свет» и приготовили для детей вопросы и загадки по знанию ПДД. За каждый правильный ответ команда получала жетон, по общему количеству которых в финале определялась команда-победитель.

Кроме этого, команды приняли участие в музыкальной минутке и продемонстрировали общий танец под песню о Правилах дорожного движения. Последним заданием для ребят стала творческая работа – первоклассники мастерили из цветной бумаги автомобиль. Дружно и весело команды справились с поставленной задачей, после чего оформили своими машинками нарисованный дорожный перекресток.

По окончанию мероприятия каждая команда получила грамоту, так как все ребята проявили себя, показав высокий уровень знания правил поведения на дороге. Кроме того, каждому участнику вручили книжку-раскраску и тематическую памятку.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области