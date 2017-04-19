Как получить, заменить и восстановить страховое свидетельство со СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования или СНИЛС необходим каждому гражданину для формирования будущей пенсии, а также для получения ряда социальных услуг и льгот, в том числе госуслуг в электронном виде.

Страховое свидетельство, содержащее СНИЛС можно получить, обратившись в ПФР или МФЦ по месту регистрации или месту фактического проживания, предъявив паспорт и заполненную анкету. Также СНИЛС можно получить при устройстве на работу: при заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель отправляет данные работника и заполненную им анкету в территориальный орган ПФР.

Чтобы получить страховое свидетельство для ребенка младше 14 лет один из родителей должен обратиться в ПФР или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Дети старше 14 лет самостоятельно могут оформить страховое свидетельство, придя со своим паспортом.

В случае изменения личных данных (например, при смене фамилии или имени) необходимо поменять страховое свидетельство на новое. Для этого нужно подать заявление об обмене страхового свидетельства в территориальный орган ПФР или МФЦ лично или через работодателя. Прежнее свидетельство прикладывается к заявлению.

При потере страхового свидетельства восстановить его достаточно просто. Это можно сделать через работодателя, обратившись в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства, или лично подать такое заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Благодаря тому, что процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования переведен в режим реального времени, оформить страховое свидетельство со СНИЛС в клиентских службах ПФР можно в течение 10-15 минут, то же касается обмена и получения дубликата карточки при ее потере.