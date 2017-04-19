Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.04.2017 15:25

В городе Кировске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя поселка Титан города Кировска Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, в декабре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у 64-летнего знакомого в одной из квартир поселка Титан города Кировска, на почве личных неприязненных отношений к хозяину квартиры, вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и нанёс один удар в грудь потерпевшему в проекции сердца. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения в отношении него преступления.
Прокурором города Кировска дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.98
Евро = 59.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.