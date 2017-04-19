В городе Кировске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя поселка Титан города Кировска Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, в декабре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у 64-летнего знакомого в одной из квартир поселка Титан города Кировска, на почве личных неприязненных отношений к хозяину квартиры, вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и нанёс один удар в грудь потерпевшему в проекции сердца. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения в отношении него преступления.

Прокурором города Кировска дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

СУ СК РФ по Мурманской области