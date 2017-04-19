Подростки, обвиняемые в совершении преступлений против собственности, предстанут перед судом

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-ти и 16-ти летних жителей города Апатиты Мурманской области. Они обвиняются в совершении трёх преступлений, ответственность за которые предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с незаконным проникновением в помещение).

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в июне и декабре 2016 года угнали автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-21070, с целью покататься по городу Апатиты. Кроме того, в декабре 2016 года злоумышленники совершили попытку угнать ВАЗ-21070, однако довести преступление до конца не смогли по не зависящим обстоятельствам. Помимо этого, 16-ти летний подросток, в ноябре 2016 года незаконно проник в один из торговых центров города Апатиты, где тайно похитил имущество различных предпринимателей на суммы 5000, 3200 и 2000 рублей.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанных преступлений предусмотрено до семи лет лишения свободы.



СУ СК РФ по Мурманской области