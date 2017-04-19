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19.04.2017 13:50

Познакомить молодёжь с культурой и традициями представителей различных национальностей, проживающих в столице Заполярья. В Мурманске стартовал студенческий фестиваль "Вместе"

Яков Осетров.

В Мурманске стартовал городской межнациональный студенческий фестиваль "Вместе". Его задача - познакомить молодёжь с культурой и традициями представителей различных национальностей, проживающих в столице Заполярья. Популяризировать идеалы добра, мира и терпимости. Уже в третий раз фестиваль проводится на базе педагогического колледжа, где он и был рождён.
Директор Мурманского педагогического колледжа Надежда Вуколова: "Вместе с нами в фестивале участвуют представители различных образовательных учреждений. Зрители увидят много интересного - национальные обычаи и традиции".
Впервые фестиваль "Вместе" длится не один день, как было раньше, а всю неделю. Программу открыли выступления Кольских саамов и ансамбля русских народных инструментов "Россия". Сегодня зрители познакомятся с азербайджанским орнаментом, в четверг их научат, как делать косметику своими руками по старинным рецептам Азии, а в пятницу откроется ярмарка декоративного искусства. Финалом станет гала-концерт.
Начальник молодёжного центра гражданских инициатив объединения молодёжных центров г. Мурманска Наталья Смирнова: "Мы вас всех приглашаем - на Володарского-5 - посетить замечательные мастер-классы, тренинги и конечно же, концертную программу, которую представляют нам различные народы Мурманской области".
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