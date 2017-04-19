Житель поселка Никель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Никель Мурманской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 03 октября 2016 года обвиняемый, находясь в бытовом помещении на территории строительной площадки, расположенной в городском поселении Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, вместе с иными рабочими распивали спиртные напитки. Во время распития спиртного между ним и его коллегой, жителем города Мурманска, произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес последнему не менее одного удара ножом в область бедра. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученного ранения скончался.

Приговором Кольского районного суда Мурманской области 44-летнему жителю поселка Никель назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СК РФ по Мурманской области