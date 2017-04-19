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19.04.2017 16:00

В Мурманской области к социальной кампании «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» присоединились сотрудники УФСИН

В России продолжается социальная кампания «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!». Во всех городах страны люди привлекают внимание общественности к необходимости не спешить на дороге, соблюдать Правила дорожного движения. Для этого дети и взрослые делают фотографии с плакатами по тематике акции и размещают эти фото в социальных сетях, на сайтах и в СМИ, демонстрируя тем самым свое отношение к нарушениям ПДД.

В Мурманской области к социальной компании присоединились сотрудники отдела по конвоированию и отдела специального назначения «Айсберг» областного управления ФСИН России.
Представители службы исполнения наказаний отметили, что лихачество на дорогах и нарушение скоростного режима может привести к серьезным последствиям.
Для того, чтобы продемонстрировать свое мнение, сотрудники УФСИН сделали несколько фотографий на фоне специальной техники с плакатами и маленькими солнышками, которые им подарили специально для проведения акции школьники Мурманска.
Стоит отметить, социальная кампания «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» продлится на территории Мурманской области до 14 мая текущего года. Все активные жители Заполярья могут присоединиться к акции. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
(по информации УМВД России по Мурманской области)
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