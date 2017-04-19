По инициативе прокуратуры запрещена к распространению информация, размещенная в сети Интернет

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведен мониторинг сети «Интернет», по результатам которого выявлены сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.

Установлено, что владельцами сайтов допущено размещение информации, содержащей способы совершения краж и хищения товаров из магазинов. Каждый способ подробно описан с указанием того, какая должна быть экипировка при совершении краж, также описаны виды антикражных систем и способы их обойти.

Кроме того, на одном из сайтов размещена информация, содержащая подробные сведения о том, как купить пистолет Макарова и ТТ, в том числе с глушителем, как купить стреляющую ручку, содержащую 1 пулю, на каких форумах и сайтах это можно приобрести, как беспрепятственно можно воспользоваться указанными сайтами.

Страницы опубликованы в сети Интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц. Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы, скопировать информацию может любой интернет-пользователь, в том числе и несовершеннолетний, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

На момент проверки указанные Интернет ресурсы в Единый реестр не внесены.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой направлено 2 заявления в суд о признании указанной информации информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решениями суда заявления прокурора удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области