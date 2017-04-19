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19.04.2017 14:00

Подготовка и выявление профессионалов для будущей работы в условиях Севера. В Мурманской области стартовал конкурс профмастерства "Arctic Skills 2017"

Анастасия Русинова.


Сегодня стартовал международный конкурс профессионального мастерства "Arctic Skills 2017". В нем принимают участие команды из России, Норвегии и Финляндии. Мурманскую область представляет 8 колледжей. Всего заявлено 38 участников и 38 экспертов самых разных направлений. Каждый год форум проводит одна из стран-участниц. В 2016-м это был норвежский Киркенес, сейчас - Мурманск.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Мурманская область - это активно развивающийся промышленный регион, где особенно велика потребность в профессиональных кадрах. И сегодня особенную ставку мы делаем на вас, на молодежь, на молодых профессионалов, на ваш энтузиазм, на вашу энергию и на вашу готовность взять на себя ответственность за свою профессиональную судьбу".
Подготовка и выявление профессионалов для будущей работы в условиях Севера, на арктических территориях - одна из задач конкурса. По мнению организаторов, он ставит перед студентами задачи, выполнение которых под силу только специалистам, мастерам в своем деле. "Arctic Skills 2017" - это 12 компетенций - от системного администрирования и медицинского ухода до малярных работ, поварского дела и саамского рукоделия. В течение двух дней состязания будут проходить на разных площадках Мурманска.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Агентство стратегических инициатив считает наш "Arctic Skills" уникальным, с точки зрения концентрации ресурсов профессиональных, профессионального конкурса для подготовки рабочих специалистов по тем компетенциям, которые необходимы арктической зоне Российской Федерации".
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