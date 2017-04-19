Мурманск присоединился к всероссийской акции "Твое здоровье - в твоих руках!"

Анастасия Ярославская.

Сегодня в областной противотуберкулезный диспансер пришли известные в городе люди, чтобы личным примером привлечь внимание к профилактике заболеваний, напомнить о необходимости заботиться о собственном здоровье. В фокусе креативного проекта "Просветись" - туберкулез - одна из 10 основных причин смертности в мире. По всей стране медийные лица проходят флюорографическое обследование. По итогам - фотосессии с рентгено-граммами в руках. К нескольким в Мурманске уже готовы, причем все снимки хорошие. Заключение - здоровы - дала главврач областной клиники.

Главный врач Мурманской областной больницы имени Баяндина Александра Будова: "Вспоминаю былое. Вы знаете, я очень трепетно отношусь к профилактическим обследованиям, как только подходит срок осмотра, тут же бегу первая, потому что считаю — это очень важно. Это залог крепкой и долгой жизни, потому что те заболевания, которые выявляют на ранней стадии, на сегодняшний день с сегодняшнем уровнем медицины, вылечиваются".

Все на профосмотр - этот призыв единодушно поддерживают все участники проекта. А медики напоминают - по закону, каждый должен делать флюорографию не реже чем раз в два года. Возможностей для этого достаточно. В областном противотуберкулезном диспансере, к примеру, не только современный рентген-аппарат, с января работает и компьютерный томограф, каких немного в России. Так что дело за малым - прийти и обследоваться.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области Максим Сахневич: "Диспансеризации носят только положительное начало, и если мы не будем сами заботиться о своем здоровье, то никто о нем заботиться не будет".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филлипов: "Состояние прекрасное, очень доволен и действительно - твое здоровье в твоих руках. Замечательный девиз проводимой акции и очень точный, поэтому я призываю всех мурманчан вести активный образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, без вредных привычек, пройти обследование, диспансеризацию, флюорографию вакцинацию - следите за своим здоровьем, будьте здоровы".