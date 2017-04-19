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19.04.2017 15:10

В областной научной библиотеке состоялась очередная встреча в рамках лекционной площадки «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная встреча в рамках лекционной площадки «Край, в котором я живу». В этот раз слушатели отправились в удивительный мир зверей и птиц, населяющих Кольский край, а проводником в этом увлекательном путешествии стал председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Виктор Петров. 

Участники встречи узнали, какие звери и птицы обитают в Мурманской области, как они приспособились к жизни в непростых условиях Заполярья, почему зоологи уделяют особое внимание этим группам животных, а также сколько видов зверей и птиц охраняются в Мурманской области и о чем надо помнить, организуя их сохранение.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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