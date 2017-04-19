Представители спасательного ведомства провели занятие с добровольцами пожарной дружины

В Мурманской области ведется работа по развитию пожарного добровольчества. Следует отметить, что борьба с огненной стихией в нашей стране изначально строилась на принципах самоорганизации и добровольчества. Именно эти, сложившиеся веками, взаимоотношения послужили основой становления крупнейшей в России общественной организации ВДПО. Сегодня достаточно произнести слово «доброволец» и всем становится понятно, что речь идет именно о добровольных пожарных. Однако в настоящее время эта тема, возродившаяся из глубины веков, стала актуальной как никогда, потому на территории нашего региона продолжается работа по созданию и развитию добровольных пожарных формирований.

Так, представители спасательного ведомства провели встречу с жителями сельского поселения Тулома и занятие с членами добровольной пожарной дружины в туломском д/с № 16. В рамках инструктажа добровольцам рассказали о тактике тушения пожаров, особенностях тушения возгораний в общественных зданиях, алгоритме действий персонала детского образовательного заведения и сотрудников ДПД. Также представители отдела надзорной деятельности Кольского и Печенгского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области напомнили о мерах безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, правилах оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.

В заключение встречи, представители экстренного ведомства напомнили о том, что в текущем году система МЧС России празднует 85-летие со дня образования гражданской обороны, а 2017 год объявлен Годом гражданской обороны.

Главное управление МЧС России по Мурманской области