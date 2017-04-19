В отношении матери, оставившей более чем на сутки малолетних детей в закрытой квартире, возбуждено уголовное дело​

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по факту оставления жительницей Полярный ЗАТО Александровск двух своих малолетних детей 2014 г.р. и 2015 г.р. одних в закрытой квартире.

Установлено, что она в 01 час 00 минут 02.04.2017 года, зная, что дети больны, оставила их одних в квартире и направилась в гости к своим знакомым, где распивала спиртные напитки до 12 часов 30 минут 03.04.2017.

В связи с сообщением, поступившим от соседей по лестничной площадке, сотрудниками полиции была вскрыта квартира указанной гражданки. При вскрытии квартиры установлено, что малолетние дети находятся одни, у них отсутствует вода и продукты питания.

В то же день дети были помещены в медицинское учреждение, где у них диагностированы заболевания «острый бронхит» и «острый фарингит».

По требованию прокуратуры в отношении женщины органом дознания ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время прокурором решается вопрос о направлении в суд искового заявления о лишении женщины родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

Прокуратура Мурманской области