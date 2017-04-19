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19.04.2017 14:25

В Мурманске открываются первые научные чтения об истории Заполярья начала прошлого столетия

20 апреля в 10.00 в областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) откроются Мурманские научные чтения «Кольский Север на переломе эпох».

К участию приглашены российские ученые, музейные и библиотечные работники, общественные деятели, специалисты ведущих научно-исследовательских центров и высших учебных заведений, а также представители Государственного архива Мурманской области, Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению, Управления судебного департамента в Мурманской области.

На пленарном заседании прозвучат доклады, посвященные истории Кольского Заполярья начала прошлого столетия. Участники чтений обсудят экономическое, социально-политическое и культурное развитие Кольского Севера в начале ХХ века, влияние на его историю событий Первой мировой войны, революций 1917 года и периода интервенций, научное изучение Заполярья и многие другие темы.

Материалы чтений будут опубликованы в виде сборника.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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