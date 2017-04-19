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19.04.2017 14:10

Корректировки инвестиционных программ четырех крупных тепловых и энергетических предприятий Мурманской области. В областном центре состоялось заседание межотраслевого совета при губернаторе региона

Светлана Деменева.

Корректировки инвестиционных программ четырех крупных тепловых и энергетических предприятий Мурманской области рассмотрены сегодня на заседании межотраслевого совета при губернаторе Мурманской области. В частности МЭС и Обороэнерго. Такой совет создан как общественный контроль за деятельностью естественных монополий в регионе. В него входят руководители крупных производственных компаний, которые заинтересованы понимать - как и справедливо ли формируются тарифы, например, на свет и тепло. Поскольку в тарифы входит инвестиционная составляющая, совет рассматривает и инвестиционные программы. Определяет насколько эффективно деньги используются.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "У потребителей в этом случае появляется возможность высказать в рамках совета - насколько они согласны или не согласны с теми решениями, которые предлагают компании. Это такой живой диалог потребителя и компании, которая оказывает услуги, которая позволяет выстроить диалог и соответственно больше понимания взаимодействия по работе".
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