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19.04.2017 13:40

Готовность области к летним дорожным работам губернатор Марина Ковтун обсудила с региональным министром транспорта и дорожного хозяйства Дмитрием Сосниным

Елена Белкина.

Губернатор Марина Ковтун обсудила с региональным министром транспорта и дорожного хозяйства Дмитрием Сосниным готовность области к летним дорожным работам. План ремонтов формируется осенью на основе результатов обследований спецлаборатории Мурманскавтодора, предложений муниципалитетов, депутатов областной Думы и общественных организаций.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Основной упор мы делаем на дороги, которые наиболее востребованы гражданами. Это дороги с наиболее интенсивным движением, такие участки как Оленегорск - Ловозеро, Пиренга - Ковдор, автомобильная дорога Лотта, ремонт автомобильной дороги Салла - начальные участки. В общем на этот год по приведению дорог в нормативное состояние запланировано ремонтов на протяженности 105 км".
Так, как нарекания северян связаны в основном с состоянием муниципальных дорог, в последние годы значительно вырос общий объем субсидии, которые направляются в муниципальные образования для приведения покрытия в нормативное состояние. Сегодня она составляет практически треть всех расходов области на дорожную деятельность.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Она распределяется на конкурсной основе - это уже 401 миллиона рублей. Я думаю, что муниципалитеты существенно улучшат состояние дорожного покрытия муниципальных дорог, они часто эту проблему ставят в приоритет".
Кроме этого, в этом году вводится новый вид поддержки муниципалитетов - субсидии на ремонт мостовых сооружений. 43 миллиона будет затрачено на реконструкцию мостов в Колвице и Североморске. В этом году также продолжится работа над развитием системы автоматизированного учета и оплаты проезда в общественном транспорте, замены проездных билетов на долгосрочные карты, ввод функции электронного кошелька и затем возможность оплаты проезда банковской картой.
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