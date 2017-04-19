Сотрудники Росгвардии рассказали о службе детям с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району посетили Печенгский комплексный центр социального обслуживания в п. Никель. Данный центр предоставляет социальное обслуживание детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также временный приют для несовершеннолетних.

Сотрудники ОВО провели «Урок безопасности», рассказали детям о правилах личной безопасности, в игровой форме показали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Ребята с удовольствием и восторгом принимали участие в конкурсах, отгадывали загадки и рассказывали гостям из Росгвардии стихи.

Главной целью данного мероприятия было устроить для детей, небольшой праздник, подарить им радость общения, хорошее настроение, сделать так, чтобы они почувствовали защиту, заботу и внимание.

Встреча оказалась не только познавательной и полезной, но и очень трогательной, волнительной и искренней как для детей, так и для сотрудников ОВО по Печенгскому району!

В заключении сотрудники Росгвардии порадовали ребят вкусными и полезными подарками!