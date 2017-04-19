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19.04.2017 11:45

Безопасность юных граждан на дорогах. В столице Заполярья прошел областной семинар "Эффективные формы и методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма"

Татьяна Нестерова.

В Мурманске на базе Центра "Лапландия" прошел областной семинар "Эффективные формы и методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма". Участники встречи поделились опытом организации различных мероприятий с участием ГИБДД, коллективов школ, волонтеров, родителей, главная цель которых - безопасность юных граждан на дорогах. Одна из современных форм работы с детьми - игры.
Педагог-организатор гражданского-патриотического отдела и социальных инициатив областного Центра дополнительного образования детей "Лапландия" Елена Никанорова: "Создание автоквестов, которые интересны детям, опять же, какие-то проекты по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Создание социального партнерства между профильными ведомствами ГИБДД, ДОСААФ, общественными организациями, привлечение как можно больше родителей. Потому что проблема общая-безопасность будущего поколения".
В холле центра "Лапландия " также развернута выставка работ участников регионального этапа Всероссийского фестиваля " Азбука безопасности". Многие из них - совместное творчество детей, педагогов и родителей.
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