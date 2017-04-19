"Сохрани жизнь - сбрось скорость". ГИБДД Заполярья готовится принять участие во Всероссийской весенней акции

Яков Осетров.



Государственная инспекция безопасности дорожного движения Заполярья готовится принять участие во Всероссийской весенней акции "Сохрани жизнь - сбрось скорость". Она направлена на защиту пешеходов. В первую очередь - детей. Во многих школах инспекторы проводят специальные уроки и учат азам поведения на дороге. В мурманской гимназии №8 правила поведения на улице знают все. Даже малыши.

Ученица гимназии №8 (г. Мурманск) Марина Китова: "Если не соблюдать правила дорожного движения, то может случиться всякое. Можно попасть в аварию".

Ученик гимназии №8 (г. Мурманск) Даниил Веселов: "Или, например, куда-нибудь врезаться. Например, показан знак дорожного движения, а ты его не знаешь. А там тупик".

Ученик гимназии №8 (г. Мурманск) Максим Власенко: "Надо соблюдать правила дорожного движения. Человек может попасть в очень травмирующую аварию. Если машина дорогая, тебе нужно доехать быстро до работы - ты можешь врезаться".



