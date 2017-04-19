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19.04.2017 13:25

В Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда

Руководители организаций и предприятий Мурманской области, специалисты служб охраны труда, представители профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда приглашаются на областную конференцию, посвященную Всемирному Дню охраны труда. Ее организатор – Комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

Конференция состоится 24 апреля в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2). На совещании будут рассматриваться актуальные вопросы о производственном травматизме, государственном санитарном надзоре за условиями труда и мероприятиях по профилактике профессиональной заболеваемости в регионе, нововведениях в законодательстве по охране труда и др.

В рамках конференции традиционно пройдут церемония награждения по итогам регионального конкурса детского рисунка по охране труда с выставкой работ победителей и призеров конкурса. Также будет работать выставка средств индивидуальной защиты работников и нормативной литературы по охране труда.

Регистрация участников и начало работы выставки с 10.00, начало семинара-совещания в 11.00.

 
/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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