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19.04.2017 10:06

Треть расходов Мурманской области на дорожную деятельность приходится на ремонты дорог в муниципалитетах региона

Готовность министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области к предстоящему периоду летних дорожных работ губернатор Марина Ковтун обсудила с главой ведомства Дмитрием Сосниным.

В ходе доклада главе региона министр отметил, что план ремонтов формируется ещё осенью. Его основу составляет информация Мурманскавтодора по результатам обследований специализированной лаборатории, предложения руководителей муниципалитетов, депутатов Мурманской областной Думы и общественных организаций о тех участках дорог, которые необходимо отремонтировать.

«Основной упор делаем на наиболее востребованные трассы с интенсивным движением. Это такие участки, как Оленегорск-Ловозеро, Пиренга-Ковдор, участки автодорог «Лотта», «Салла», есть потребность в продолжении капитального ремонта автодороги Умба-Варзуга. На этот год запланировано выполнение ремонтов 105 км автодорог регионального значения», – сказал Дмитрий Соснин.

При этом, как подчеркнула Марина Ковтун, нарекания граждан связаны в основном с состоянием дорог муниципального значения. Именно поэтому последние годы значительно выросла общая сумма субсидий, направляемых в муниципалитеты на приведение дорог в нормативное состояние. Сегодня они составляют практически треть всех расходов Мурманской области на дорожную деятельность.

Кроме того, в этом году региональное министерство вводит новый вид поддержки муниципалитетов – субсидии на ремонт и реконструкцию мостовых сооружений. Порядка 43 млн рублей будет выделено на ремонты мостов в Колвице и Североморске. Продолжена будет работа и по проектированию реконструкции автоподъездов к Ковдозеру и Зареченску.

Отдельной темой беседы стали итоги внедрения автоматизированной системы учёта и оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области. В 2017 году предстоит работа над развитием системы: замена проездных билетов на долгосрочные транспортные карты, ввод функции электронного кошелька с возможностью пополнения транспортной карты через Интернет, затем – возможность оплаты проезда банковской картой.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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