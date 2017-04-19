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19.04.2017 11:15

Мурманская область принимает участие в командно-штабном учении

С 19 по 21 апреля 2017 года МЧС России проводит командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Учение проводится в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации. Основной его целью является повышение готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от них, а также для выполнения противопаводковых мероприятий в различных регионах Российской Федерации, совершенствование приемов и способов защиты населения, повышение устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС, связанных с половодьем, паводками и природными пожарами. В ходе учения также будет произведена проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС.

Сегодня утром дан старт первому этапа учения. Во всех регионах страны проведено оповещение и сбор органов управления и личного состава, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ.

Мурманская область также принимает участие в учении. Оно пройдет в три этапа с 19 по 21 апреля. В ходе учения будут отрабатываться алгоритмы реагирования сил и средств региональных территориальных подсистем РСЧС на различные чрезвычайные ситуации.

В нем примут участие комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ, муниципальных образований Мурманской области, силы и средства звеньев Мурманской территориальной подсистемы РСЧС и, конечно же, Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений.

Особое внимание во время проведения учения будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. По замыслу, спасателям и органам управления предстоит реагировать на ЧС, возникающих в результате природных пожаров и безаварийного пропуска весеннего половодья.

В ходе учения так же будут отработаны элементы межведомственного взаимодействия и практическое выполнение мероприятий по ликвидации условных ЧС, связанных с половодьем и природными пожарами.
В настоящее время силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, ГУ МЧС России по Мурманской области в рамках учения были приведены в режим работы «Повышенная готовность».


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