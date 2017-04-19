В УФСИН подвели итоги работы уголовно-исполнительной инспекции за первый квартал

В УФСИН России по Мурманской области при начальнике ведомства состоялось совещание по подведению итогов деятельности уголовно-исполнительной инспекции за первый квартал 2017 года. С докладом о результатах работы исполнения наказаний без изоляции от общества выступила врио начальника отдела по контролю УИИ Ирина Павлова.

По данным докладчика, общая численность лиц, прошедших с начала года по учету уголовно-исполнительной инспекции за истекший период, увеличилась на 15,5% и составила 2773 осуждённых.

Отмечается увеличение показателей уровня снятых с учетов лиц по положительным мотивам на 4,25%, уровня прохождения условно осужденными курса лечения от наркомании на 10,5%, от алкоголизма на 2,5%.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана в отношении 93 правонарушителей.

Для контроля осужденных к ограничению свободы и лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, применяется оборудование системы электронного мониторинга подучётных лиц СЭМПЛ, известное как электронные браслеты.

В связи с утерей подконтрольными лицами оборудования СЭМПЛ в суд направлено 16 исковых заявлений, 15 удовлетворено в полном объеме, 1 отозвано в связи с добровольной оплатой в полном объеме причиненного ущерба.

В целях профилактики повторной преступности значительное внимание уделялось укреплению взаимодействия с органами внутренних дел. В первом квартале 2017 года было проведено 65 совместных рейдов, из них 9 с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, проверено 675 подучетных лиц. Осуществлено 11 обследований семейно-бытовых условий проживания несовершеннолетних осужденных.

Продолжено взаимодействие по соглашению УИИ и Мурманской региональной общественной организации помощи нарко- и алкозависимым, лицам без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ООО Содействие» в целях усиления социальной работы.

Кроме того, на заседании были заслушаны начальники филиалов УИИ по выявленным недостаткам работы. В целях улучшения показателей деятельности УИИ определены приоритетные направления и запланированы конкретные мероприятия.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области