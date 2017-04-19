Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.04.2017 13:10

В УФСИН подвели итоги работы уголовно-исполнительной инспекции за первый квартал

В УФСИН России по Мурманской области при начальнике ведомства состоялось совещание по подведению итогов деятельности уголовно-исполнительной инспекции за первый квартал 2017 года. С докладом о результатах работы исполнения наказаний без изоляции от общества выступила врио начальника отдела по контролю УИИ Ирина Павлова.

По данным докладчика, общая численность лиц, прошедших с начала года по учету уголовно-исполнительной инспекции за истекший период, увеличилась на 15,5% и составила 2773 осуждённых.
Отмечается увеличение показателей уровня снятых с учетов лиц по положительным мотивам на 4,25%, уровня прохождения условно осужденными курса лечения от наркомании на 10,5%, от алкоголизма на 2,5%.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана в отношении 93 правонарушителей.
Для контроля осужденных к ограничению свободы и лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, применяется оборудование системы электронного мониторинга подучётных лиц СЭМПЛ, известное как электронные браслеты.
В связи с утерей подконтрольными лицами оборудования СЭМПЛ в суд направлено 16 исковых заявлений, 15 удовлетворено в полном объеме, 1 отозвано в связи с добровольной оплатой в полном объеме причиненного ущерба.
В целях профилактики повторной преступности значительное внимание уделялось укреплению взаимодействия с органами внутренних дел. В первом квартале 2017 года было проведено 65 совместных рейдов, из них 9 с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, проверено 675 подучетных лиц. Осуществлено 11 обследований семейно-бытовых условий проживания несовершеннолетних осужденных.
Продолжено взаимодействие по соглашению УИИ и Мурманской региональной общественной организации помощи нарко- и алкозависимым, лицам   без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ООО Содействие» в целях усиления социальной работы.
Кроме того, на заседании были заслушаны начальники филиалов УИИ по выявленным недостаткам работы. В целях улучшения показателей деятельности УИИ определены приоритетные направления и запланированы конкретные мероприятия. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.98
Евро = 59.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.