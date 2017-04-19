Малые противолодочные корабли уничтожили условного подводного противника в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли (МПК) «Брест» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели плановое совместное учение в составе поисковой ударной группы по поиску и атаке подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Учение состоялось в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Экипажи кораблей выполнили задачи поиска подводной лодки с помощью штатной гидроакустической аппаратуры. Моряки-противолодочники действовали совместно с экипажем дизель-электрической подводной лодки, которая выполняла роль условного противника и совершала маневры уклонения на глубине.

После обнаружения подводной лодки на кораблях был отработан комплекс мероприятий по подготовке к применению противолодочного оружия. МПК «Брест» и «Юнга» выполнили стрельбу практическими торпедами (без боезапаса, предназначены для учебных целей) по подводной цели. Каждый корабль выпустил по одной торпеде, которые впоследствии были обнаружены и подняты из воды катерами-торпедоловами. Также моряки произвели стрельбу из реактивного бомбомёта РБУ-6000 глубинными бомбами, которые применяются для поражения подводного противника.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей отработали мероприятия противоторпедной защиты с применением гидроакустических приборов, постановкой помех и ложных целей.

На прошлой неделе экипажи МПК провели учение по поиску и обнаружению подводных лодок во взаимодействии с противолодочной авиацией.

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга» относятся к проекту 1124м «Альбатрос». Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.

Пресс-служба Северного флота