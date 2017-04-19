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19.04.2017 09:15

На Северном флоте состоится учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке

Сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря состоится учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

В нём будут задействованы более 20 кораблей и судов, в том числе дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», корабли Кольской флотилии разнородных сил, спасательные суда и катера, обитаемые и необитаемые подводные аппараты, противолодочный самолёт Ил-38, спасательный вертолёт Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат «Орлан».
В ходе учения впервые будет отработан элемент поиска подводной лодки, лежащей на грунте при помощи противодиверсионного катера, который применит многолучевой эхолот. Также впервые будут осуществлены посадки последовательно на носовую и кормовую комингс-площадки спасательных аппаратов АС-36 и модернизированного АС-34.
Учение состоит из девяти эпизодов, в ходе которых будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приёма сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна.
Перед выходом сил в море под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Александра Моисеева на борту спасательного судна «Михаил Рудницкий» - носителя глубоководных спасательных аппаратов АС-34 и АС-36 - состоялся инструктаж по мерам безопасности, в ходе которого были проработаны варианты действий всех участников учения при возникновении различных сложных ситуаций.

Пресс-служба Северного флота
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