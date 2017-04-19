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19.04.2017 09:37

Флагману Северного флота - крейсеру «Пётр Великий» исполнилось 19 лет

Вчера исполнилось 19 лет со дня первого подъема Военно-морского флага на флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Пётр Великий». Экипаж отметил эту дату в рабочей обстановке. На крейсере проводится подготовка к сдаче плановых учебно-боевых задач.

Праздничные мероприятия состоятся в воскресенье. Утром 23 апреля пройдёт торжественное построение военнослужащих крейсера с подъемом военно-морского флага и флагов расцвечивания. На торжества приглашены ветераны корабля. Лучшие представители экипажа традиционно будут отмечены поощрениями, наградами и ценными подарками.
Сегодня ТАРКР «Пётр Великий» - это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству. Корабль принимал участие в самых крупных океанских учениях ВМФ России и в ряде международных учений, в том числе в Карибском бассейне. Во время дальних походов прошёл более 170 тысяч миль во всех океанах Земли, выполнял задачи в Арктической зоне, а также совершил кругосветное плавание.
Впервые в истории современного ВМФ России в январе 2013 года Президент России Владимир Путин вручил экипажу ТАРКР «Пётр Великий» высокую награду – орден Нахимова.
В 2013-2014 годах в Средиземном море крейсер принимал участие в обеспечении безопасности вывоза и утилизации химического оружия из Сирийской Арабской Республики.
С октября 2016 года по февраль 2017 года «Пётр Великий» выполнял задачи дальнего похода в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземном море, обеспечивая боевую устойчивость корабельной группировки Северного флота, которая впервые приняла участие в боевой операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии с применением ударных самолётов палубной авиации по объектам боевиков.
Командует крейсером капитан 1 ранга Владислав Малаховский.

Пресс-служба Северного флота
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