В Мурманске состоялась семейно-развлекательная игра "Папа, мама, я – спортивная семья"

В гимназии № 9 г. Мурманска состоялась семейно-развлекательная игра "Папа, мама, я – спортивная семья". В соревновании приняли участие семьи сотрудников Управления ФССП России по Мурманской области. За звание самых дружных, ловких и быстрых боролись 10 семейных команд.

- Не столь важно, кто станет победителем в нашем, скорее шуточном состязании. Сегодня у нас превалирует известный олимпийский принцип не победы, а участия. Главное - чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания, - сказал перед началом спортивного мероприятия исполняющий обязанности главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов.

Все конкурсы для команд были придуманы в виде шуточных эстафет. Участникам предлагалось пройти полосу препятствий, посостязаться в умении владеть мячом, проверить свою меткость и ловкость.

Соревнования прошли в праздничной атмосфере, под аплодисменты и смех болельщиков. Все участники состязаний награждены дипломами и сладкими подарками.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области