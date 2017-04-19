Житель г. Апатиты украл деньги с карты с помощью "мобильного банка"

Елена Ястребова.

Пенсионерка из-за потерянного мобильного телефона лишилась 8 тысяч рублей. В отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница г. Апатиты. Она рассказала, что недавно потеряла телефон. А отключить услугу "мобильный банк" она как-то не догадалось. За что и поплатилась — со счета были списаны деньги. Дозвонившись на "горячую линию", чтобы заблокировать карту, от оператора женщина узнала, что заявка на списание поступила в банк через услугу "мобильный банк".

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 27-летний местный житель. За его плечами уже имелось уголовное прошлое. Возбуждено уголовное дело.

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