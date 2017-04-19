Юные зрители увидели песочное чудо перед показом спектакля областного театра кукол

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Секрет планеты Тарий» педагоги студии «Солнечный дом» показали юным зрителям настоящее чудо – «песочную» сказку «Слоненок» Редьярда Киплинга.

Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

/Мурманский областной театр кукол/