В Зеленоборском очередная ссора между мужчинами закончилась дракой с применением холодного оружия

Елена Ястребова.



В Зеленоборском конфликт между мужчинами закончился поножовщиной. Бдительные горожане позвонили в отдел полиции и сообщили о драке. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, ссорились мужчины очень часто. А уладить все мирным путем как-то не получалось. В результате очередного конфликта 23-летний местный житель решил проучить неприятеля, нанеся ему проникающее ножевое ранение в грудь. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Молодому человеку может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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