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19.04.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00        пр. Ленина, 77
ул. Володарского, 13
ул. Карла Маркса, 14, 16
09.00 – 16.00        ул. Лесная, 12, 10, 8

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
09.00 – 12.00        пр. Кирова, 17
пр. Кольский, 160, 164, 169
ул. Генералова, 15
ул. Декабристов, 10, 12
ул. Зои Космодемьянской, 11, 23
ул. Орликовой, 59
ул. Книповича, 42, 44, 44 (корп. 1)
ул. Новое Плато, 1, 10, 11, 12,13, 14, 16, 16а, 18, 1 (корп. 1), 2, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9
ул. Трудовых резервов, 13, 11, 9
ул. Шабалина, 5
09.00 – 16.00        ул. Полярные Зори, 27 (корп. 2)
09.00 – 15.00        ул. Полярные Зори, 41 (корп. 4)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09:30 – 16:00 ул. Александрова, 18, 20
ул. Олега Кошевого, 6 (корп. 1)
пр. Ленина, 45

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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