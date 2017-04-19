В Мурманске пройдет международный фестиваль «Птица Баренц 2017»

Сегодня в Мурманске состоится пресс-конференция, посвященная началу фестиваля «Птица Баренц 2017». Это международный фестиваль, главной целью которого является обмен опытом и создание единого культурного пространства для жителей Баренцрегиона.



Уже третий год подряд фестиваль на несколько дней превращает столицу Заполярья в центр культурной жизни Севера, собирая на своих площадках лучших художников, музыкантов, артистов и просто неравнодушных к творчеству людей не только из России и Скандинавии, но и других стран.



С 22 по 29 апреля в Мурманске будут проходить международные выставки, дискуссии, концерты, спектакли, перфомансы, кинопоказы и встречи с деятелями искусства. Также фестивальная программа объединит и другие города области, среди которых Кировск и Апатиты.



Во время пресс-конференции команда «Птицы Баренц 2017» более подробно представит программу фестиваля, расскажет о его концепции, площадках и участниках.



В пресс-конференции примут участие:



Йорген Холтен Йоргенсен, консул Генерального консульства Королевства Норвегия;



Сари Пёюхёнен, помощник консула Финляндии в Мурманске по СМИ и культуре.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /