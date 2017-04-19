В Мурманске стартовал городской межнациональный студенческий фестиваль "Вместе"

Яков Осетров.

Его задача - познакомить молодёжь с культурой и традициями представителей различных национальностей. Праздник проходит в третий раз. Впервые - программа не одного дня - целую неделю. Открытие - с выступления кольских саамов, ансамбля русских народных инструментов "Россия". Уже сегодня - презентация азербайджанских работ - техника художественной росписи. Завтра - мастер-класс по созданию косметики, на основе старинных рецептов Азии. В пятницу - ярмарка декоративного искусства.

Начальник молодёжного центра гражданских инициатив объединения молодёжных центров г. Мурманска Наталья Смирнова: "Мы вас всех приглашаем на Володарского-5 посетить замечательные мастер-классы, тренинги и, конечно же, концертную программу, которую представляют нам различные народы Мурманской области".