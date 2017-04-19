Мурманский арктический государственный университет победил в конкурсном отборе программ создания опорных университетов

Анастасия Ярославская.

Министерство образования и науки объявило победителей конкурса опорных вузов в России в этом году. В списке 22 региональных университета. Их впервые разделили на две группы. В первой - восемь учебных заведений, которые получат дополнительное финансирование из федерального бюджета, в их числе и Мурманский арктический государственный университет. Еще 14 - без бюджетных ассигнований. Программа создания опорных вузов предполагает объединение региональных институтов в один крупный сильный университет, который и должен стать ведущим образовательным центром в субъекте.





