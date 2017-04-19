В Мурманске прошел областной семинар "Эффективные формы и методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма"

Татьяна Нестерова.

О предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма - шла речь на областном семинаре. Он прошел в центре творчества "Лапландия". Участники - представители ГИБДД, образовательных учреждений региона, волонтеры, родители. Говорили об эффективных методах работы. Одна из форм - занимательные игры, в частности, квесты. Через них - о правилах безопасного поведения на дорогах.

Педагог-организатор гражданского-патриотического отдела и социальных инициатив областного Центра дополнительного образования детей "Лапландия" Елена Никанорова: "Создание автоквестов, которые интересны детям, опять же, какие-то проекты по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Создание социального партнерства между профильными ведомствами ГИБДД, ДОСААФ, общественными организациями, привлечение как можно больше родителей. Потому что проблема общая-безопасность будущего поколения".







