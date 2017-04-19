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19.04.2017 09:05

На заседании профильного комитета Думы прозвучал отчет министра здравоохранения за прошлый год

Анастасия Ярославская.

В центре внимания - выполнение программы по охране здоровья населения. Депутаты отметили - работа системная. И хотя проблемы есть, большинство не имеют связи с внутренним реформированием. Один из вопросов - недостаточная детализация на перспективу. Это, по мнению председателя комитета по соцполитике Надежды Максимовой, - основная причина спекуляций на медицинскую тему, и жалоб от населения.
Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы Надежда Максимова: "Очень хотелось бы, чтобы программа развития здравоохранения - вот эти шаги, они были расписаны. И, чтобы каждое лечебное учреждение в этой программе знало свою судьбу и готовилось к тому, в каких условиях оно будет работать например в 20 году. И население - люди, которые живут в Мурманской области, они тоже должны знать, что в этой программе содержится. К сожалению, этой программы пока нет, она все разрабатывается".
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