На заседании профильного комитета Думы прозвучал отчет министра здравоохранения за прошлый год

Анастасия Ярославская.

В центре внимания - выполнение программы по охране здоровья населения. Депутаты отметили - работа системная. И хотя проблемы есть, большинство не имеют связи с внутренним реформированием. Один из вопросов - недостаточная детализация на перспективу. Это, по мнению председателя комитета по соцполитике Надежды Максимовой, - основная причина спекуляций на медицинскую тему, и жалоб от населения.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы Надежда Максимова: "Очень хотелось бы, чтобы программа развития здравоохранения - вот эти шаги, они были расписаны. И, чтобы каждое лечебное учреждение в этой программе знало свою судьбу и готовилось к тому, в каких условиях оно будет работать например в 20 году. И население - люди, которые живут в Мурманской области, они тоже должны знать, что в этой программе содержится. К сожалению, этой программы пока нет, она все разрабатывается".





