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19.04.2017 08:58

На Северном флоте торжественно закрыли хоккейный сезон

Анастасия Ярославская.

Последней игрой стал матч за третье место чемпионата - между командами 1-го дивизиона - "К-21" и "Спутник", на стороне которого и была спортивная удача - счет 4:3. Хотя в составе первой команды, под номером 62 - командующий Николай Евменов. Итог сезона подвели сразу по окончанию игры. Вице-адмирал поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших побед, поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, победитель в 1-м дивизионе - команда Кольской флотилии разнородных сил "Альбатрос", во втором - "Спасатель" - управления поисковых и аварийно-спасательных работ.
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