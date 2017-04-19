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19.04.2017 08:50

Инспекторы областной ГИБДД принимают участие во Всероссийской акции "Сохрани жизнь - сбрось скорость"

Яков Осетров.

"Сохрани жизнь - сбрось скорость". Инспекторы областной ГИБДД принимают участие во Всероссийской акции, направленной на защиту пешеходов. В первую очередь - детей. В учебных заведениях проводят профильные уроки, рассказывают о правилах поведения на дороге. Повод - статистика неутешительная. С начала года в регионе произошло больше 20 аварий. В числе пострадавших и несовершеннолетние. Сегодня школьники рисуют плакаты, взывающие к совести лихачей, создают рукотворные солнышки. Дорожный патруль - в городах и поселках региона - с 8 по 15 мая.
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