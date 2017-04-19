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19.04.2017 08:42

В региональном министерстве образования и науки рассматривают вопрос об объединении двух учебных заведений поселка Зареченск

Кирилл Коган.

Это школа и детских сад. Не концептуально, конечно, а по площади. Планируют построить одно здание на два учреждения. Причина - обветшание нынешних строений. Школе почти 60 лет. Капитальный ремонт последний раз проводили в 1989-ом. Одна из стен на деревянных подпорках, крыша течет, вместо окон - местами - фанера. Не лучшим образом выглядит и детский сад, в который сегодня ходят 15 малышей.
Глава муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Татьяна Назарова: "Была озвучена необходимость строительства объединенного образовательного учреждения школа - детский сад. На сегодняшний день вопрос находится в стадии проработки. Земельный участок, насколько мне известно, уже выделен".
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