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19.04.2017 08:35

Грамотно действовать при угрозе теракта молодёжь Мурманской области научат с помощью ролевой игры "Антитеррор"

Анастасия Ярославская.

В эту пятницу в Мурманске дадут старт ролевой игре для молодежи "Антитеррор-2017". Инициатива регионального Центра противодействия экстремизму. Задача - научить грамотному поведению в случаях угрозы. Школьники Кандалакши автономно уже постигают эту науку. Учения с захватом заложников устроили на уроке физкультуры. Дети сценарий отработали на "отлично". Действия - слаженные, никакой паники и столпотворения, эвакуация, - как "по учебнику".
Директор школы №9 г. Кандалакша Ирина Вишняускене: "Эвакуация школы у нас каждый год проводится, поэтому дети уже к этому привыкли, дети абсолютно спокойно к этому относятся, уже все отработано. В каком бы кабинете они не находились, учителя, которые ведут урок - они знают, через какой вход они выводят детей, куда они выводят. Эвакуация у нас всегда проходит очень организованно и быстро".


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