Проверка готовности. Как проходят тренировки водолазов Северного экспедиционного отряда?

Андрей Зайцев.

Специалисты Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства проводят проверку водолазного оборудования. Тренировочные погружения в этот раз совместили с подготовкой к новому рейсу морского буксира "Мурманрыба".

Основные задачи водолазной команды Северного отряда Росрыболовства - снятие намоток тросов и тралов с винтов судов. Помощь севшим на мель пароходам. При том, что день сегодняшний службы не самый простой.

Начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Леонтьев: "Кадровая проблема - она очень острая. К сожалению, в профессию мало кто идёт из молодёжи. Кадры у нас в "элегантном" возрасте, но, тем не менее, есть люди, я бы сказал, патриоты".

Cтарая гвардия позиций не сдаёт. Игорь Борисович Кац - главный водолазный специалист отряда - проработал под водой 9 тысяч часов. Многие годы он чётко и грамотно руководит каждой подводной операцией.

"Как самочувствие? - Отличное, самочувствие отличное. - Видимость под водой как? - Отвратительная. - Я так и понял".

Игорю Борисовичу хорошо известны все тонкости профессии. Лёгкий и тяжёлый варианты экипировки. Водолазное снаряжение быстрого развёртывания и легендарная трёхболтовка. В которой лучше всего работать при низких температурах.

Главный водолазный специалист ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Игорь Кац: "Работали на Шпицбергене. Снимали размотку винторульного комплекса. Температура воды 0... -2 градуса, шуга".

Подводные работы - осмотр спасательного буксира - выполняет Анатолий Дерюгин. Его стаж прибывания в пучине морской в 2 раза превышает норму выработки водолаза за время своей профессиональной деятельности.

Водолаз ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Дерюгин: "Для романтиков здесь, наверное, не место. Здесь нужно желание владеть этой профессией. Постоянное совершенство в знаниях и практике. Мы не рыбок смотрим под водой. Мы работаем".

В ходе тренировочных погружений полностью завершён осмотр подводной части морского спасателя "Мурманрыба". Видимых повреждений судно не имеет. К работе, как и водолазная команда, готов.

Начало этого года для спасателей Северного отряда Росрыболовства выдалось очень напряжённым. К счастью, свой профессионализм водолазам не пришлось демонстрировать. Но, а навыки и умения в этой службе необходимо поддерживать регулярно.