Работа была для них смыслом жизни, к популярности же относились спокойно. В год 60-летия мурманского телевидения - рассказ о ветеранах ГТРК

Яков Осетров.

2017 год - юбилейный для нашей телерадиокомпании. Областному мурманскому телевидению исполнится 60 лет. Накануне события мы вспомним самые интересные страницы истории, неразрывно связанные с историей края, а также наших коллег, посвятивших этому делу всю жизнь. Среди них - легендарная ведущая, автор программ Людвига Клемм и главный редактор новостей Борис Гультяй.

Первые работники телевидения были также популярны - как космонавты. Ведь дело, которое они начинали, тогда казалось фантастикой. Студия искала кадры по всей стране. Одним из первых редакторов стал Борис Степанович Гультяй. Выпускника школы киномехаников пригласили после службы на Северном флоте. Благодаря ему программы о защитниках Заполярья увидела вся страна. Одной из первых дикторов и авторов программ была Людвига Клемм.

У каждой фотографии своя история - пишет в письме своим коллегам Людвига Станиславовна. Взять хотя бы "Час Родины", когда достижения регионов - показывали всей стране".

"Если вы спросите нас северян — любим ли мы цветы? То, конечно, каждый ответит вам, что любим и очень".

В такие программы она вкладывала особую любовь. 1985 год. Людвига Станиславовна рассказывает о подсобном хозяйстве "Апатита" - совхозе "Индустрия". До его появления многие думали, что Север - бесплодная земля: "А хлеб и никакой овощ у них не родится. Кормятся сосновой корой, рыбой. Пришли в вечное разорение и помирают голодной смертью".

Но "Индустрия" разбила этот миф. Трудолюбие и любовь к земле - залог благополучия. Вывод, сделанный в 85-м, актуален и сегодня.

Людвига Клемм: "Жизнь на нашей мурманской земле существует благодаря людям, которые любят ее и украшают свои трудом. Киноочерк "Беспокойные сердца".

В центре очерка - судьбы участников хора ветеранов. Все они прошли дорогами войны, а в мирное время передавали свою мудрость молодежи: "Счастье в том, чтобы ты кому-то был нужен. А работа - это тоже счастье".

Работа стала смыслом жизни и для наших героев. В их активе - первые трансляции Праздников Севера и яркие встречи с известными людьми. Их опыт - пример для многих.

"В 50 лет - пишет Людвига Станиславовна, - я села за руль. В 60 научилась плавать. В 70 овладела компьютером. В этом году будет 80 - надо что-нибудь придумать!

В столь знаковый год Людвига Клемм и Борис Гультяй шлют пожелания добра и успеха ГТРК "Мурман", которая стала для них вторым домом и которую они считают кузницей кадров. Частичка сердец ветеранов остается в Мурманске. И в свой юбилей мы будем рады видеть их в гостях.