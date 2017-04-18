Танцы на льду. В заполярной столице впервые прошел чемпионат по зимнему автомногоборью

Артем Дашевский.

В Мурманске на стадионе "Строитель" прошел чемпионат по зимнем гонкам на льду. В Заполярье - такой впервые, главного судью специально пригласили из Санкт-Петербурга.

С самого утра над стадионом "Строитель" раздается непривычный гул болельщиков, а рев моторов. Соревнования впервые в Заполярье собрали 20 пилотов, которым предстоит сразиться в автомногоборье. Специальный гость из Санкт - Петербурга, он же главный судья - Дамир Мингалеев. Многократный победитель и призер соревнований разного уровня.

Главный судья соревнований (г. Санкт - Петербург) Дамир Мингалеев: "Увидел, на самом деле, очень неплохой уровень организации. Как организации в принципе мероприятия, так и пилотов. Они молодцы. Надеюсь, что правительство у вас все это увидит и будет развивать".

Технический регламент допуска авто очень объемный. Главное - безопасность. Все пилоты находятся в равных условиях. Резина - не спортивная, а гражданская. То есть та, на которой участники ездят в повседневной жизни. Для победы важен не столько опыт и стаж вождения, сколько умение чувствовать машину.

Участник соревнований (г. Мурманск) Дмитрий Елин: "На трассе самое сложное - поймать машину, то есть, когда ты пускаешь ее в занос. Нужно удержать, потому что задние колеса в постоянном движении, а передние ты практически не чувствуешь".

Организатор соревнований Юрий Сергеев: "Человек может ехать в хорошем угле, потом либо вылететь, либо развернуться. От этого он проиграет. То есть, главное в соревнованиях - стабильность".

Малейшая оплошность и вот уже всем вместе приходится вытягивать жигули из сугроба. Анатолий Акулов до места старта проделал самый длинный путь из всех участников - 300 километров от Ковдора до Мурманска. Перед стартом своего железного коня немного модернизировал. В будущем планирует отправиться покорять трассы северной столицы.

Участник соревнований (г. Ковдор) Анатолий Акулов: "Были жигули, я все время на них парковочки, в лесу где-нибудь. Пробуешь, пытаешься. А потом мне подарили эту машину, я стал заниматься".

Проведение соревнований по зимнему автомногоборью в Мурманске должно стать хорошей традицией, уверены организаторы. Место есть. Энтузиазм и желание тоже. Что касается первого чемпионата, то все три ступени пьедестала на этот раз заняли мурманчане.