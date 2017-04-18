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18.04.2017 16:20

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь

Елена Белкина.

Сам факт возобновления ее работы говорит о том, что у нашего межрегионального взаимодействия, которое насчитывает более 20 лет - большие перспективы.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Наше сотрудничество носит стратегический характер, мы имеем достаточно неплохой   исторический опыт взаимодействия еще в рамках Советского Союза, и до сих пор Республика для нас является  достаточно серьезным торговым партнером. Торговый оборот между Мурманской областью и Республикой  Беларусь сравнительно высок, свыше 80 млн долларов".
В прошлом году товарооборот увеличился на 65%. Рост произошел за счет увеличения поставок апатитового концентрата - сырья для производства удобрений. Развивается сотрудничество Ковдорского ГОКа и Гродненского механического завода по поставкам БЕЛАЗов и запасных частей к ним. Белорусы принимают активное участие в заполярных выставках, ярмарках, спортивных мероприятиях. В том числе и в Полярной Олимпиаде. Задача рабочей группы - определить конкретный план взаимодействия на ближайшие 3 года.
Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Санкт-Петербурге Сергей Мисурагин: "Уверен, что точки соприкосновения мы уже нашли. Это, конечно же, поставка пассажирской техники в город Мурманск и область, традиционно, тем, чем белорусы сегодня гордятся - поставка продовольственной группы товаров, молочная, мясомолочная продукция, которую знают жители города. Мы хотим, чтобы поставки были напрямую из города Минска минуя посредников".
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