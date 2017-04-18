Сотрудники мурманского муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" приступили к вывозу снега из зеленых зон областного центра

Артем Дашевский.

Газоны освобождают от прессованного снега и льда. Часть растает сама, часть вывезут, и это поможет избежать возможных паводков. Вопреки расхожему мнению такая уборка нисколько не вредит насаждениям. Работы ведут не только на центральном проспекте заполярной столицы, но и во всех округах, включая зоны отдыха.

Муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Обычно мы это делаем для того, чтобы снег таял, а сейчас из-за большого количества снега сзади идет погрузчик, который эти массы вывозит с проспекта Ленина. Общей площадью зеленая зона здесь занимает около 30 тысяч квадратных метров. Город в принципе, уже не тонет, а снег остался только на зеленых зонах. Будем вывозить".





